Stop dell’Aifa al vaccino Astrazeneca in Italia: “In via del tutto precauzionale e temporanea” (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Agenzia Italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino Astrazeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Agenziana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo delCovid19 suil territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il momento in cui a Cosenza sospendono la vaccinazione AstraZeneca ai docenti dopo lo stop dell'Aifa al lotto sospe… - Joe911S : @Aelois_ Dopo la Germania, e di vari altri Paesi, arriva lo stop anche in Italia. L'Aifa ha deciso di estendere 'in… - Stop_SelfInjury : RT @AStramezzi: ViroStar che mi dà dell’ignorante Colleghi veri o fasulli-prezzolati (non ho evidenze e dati, ho inventato le guarigioni, s… - Pius_XII : RT @Agenzia_Ansa: Il momento in cui a Cosenza sospendono la vaccinazione AstraZeneca ai docenti dopo lo stop dell'Aifa al lotto sospetto. A… - news_mondo_h24 : Cosa deve fare chi ha fatto il vaccino con AstraZeneca prima dello stop da parte dell’Aifa? -

Ultime Notizie dalla rete : Stop dell’Aifa Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera