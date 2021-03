Stop al vaccino Astrazeneca. L’Aifa ferma le somministrazioni in tutta Italia in attesa che si pronunci l’Ema (Di lunedì 15 marzo 2021) Stop delL’Aifa al vaccino Astrazeneca. “L’Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino Astrazeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei”. Ad annunciarlo con una nota, dopo la notizia di un ulteriore lotto di vaccini sequestrati dai Nas (leggi l’articolo), è la stessa Agenzia Italiana del farmaco. “Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’Aifa – prosegue la nota -, in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 marzo 2021)delal. “ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, indeiamenti del, il divieto di utilizzo delCovid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei”. Ad annunciarlo con una nota, dopo la notizia di un ulteriore lotto di vaccini sequestrati dai Nas (leggi l’articolo), è la stessa Agenziana del farmaco. “Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso.– prosegue la nota -, in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati ...

TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - Corriere : L'Italia ha sospeso l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. Stop deciso anche in Francia fi... - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - fcolarieti : Stop al vaccino #Astrazeneca. L'Aifa ferma le somministrazioni in tutta Italia in attesa che si pronunci l’Ema - Mariano_tweet : @Corriere Non c'è nessun nesso di causalità tra lo stop al vaccino e le morti sospette. Detto con i termini di moda del momento. -