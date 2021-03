Stop al vaccino AstraZeneca, Italia, Francia e Germania: “Attendiamo il parere Ema’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Alessandro Nunziati L’Agenzia Italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei come Germania e Francia. L’Agenzia Italiana Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di lunedì 15 marzo 2021) Alessandro Nunziati L’Agenziana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo delCovid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei come. L’Agenziana Improntaunika.it - Upday News.

