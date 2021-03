Stelle e fantasia, così nacque il nome AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Le Stelle e un nome di fantasia: AstraZeneca, l'azienda biofarmaceutica nata nel 1999, deve il suo nome alla fusione tra Astra AB, società svedese con sede a Södertälje, e la Zeneca Group PLC, società inglese nata a Londra. La genesi dei nomi Il nome Astra fu scelto dagli svedesi nel 1913 ispirandosi alle Stelle nell'etimologia latina e greca. Più complessa fu la genesi di Zeneca: quando nel 1993 la nuova società farmaceutica britannica si staccò dalle Imperial Chemical Industries (ICI), fu chiesto a un'agenzia di inventare un nome. L'indicazione era che doveva cominciare con una lettera dell'inizio o della fine dell'alfabeto, che restasse impresso, che non avesse più di tre sillabe e che non risultasse offensivo in nessuna lingua. Il ... Leggi su agi (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Lee undi, l'azienda biofarmaceutica nata nel 1999, deve il suoalla fusione tra Astra AB, società svedese con sede a Södertälje, e la Zeneca Group PLC, società inglese nata a Londra. La genesi dei nomi IlAstra fu scelto dagli svedesi nel 1913 ispirandosi allenell'etimologia latina e greca. Più complessa fu la genesi di Zeneca: quando nel 1993 la nuova società farmaceutica britannica si staccò dalle Imperial Chemical Industries (ICI), fu chiesto a un'agenzia di inventare un. L'indicazione era che doveva cominciare con una lettera dell'inizio o della fine dell'alfabeto, che restasse impresso, che non avesse più di tre sillabe e che non risultasse offensivo in nessuna lingua. Il ...

