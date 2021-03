Stefano Tacconi, l’ex portiere della Nazionale rivela: “Ho quattro viti nel corpo. Ho rischiato di finire sulla sedia a rotelle” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Ho quattro viti nel corpo. Ho rischiato di finire sulla sedia a rotelle”. l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica Live e a Barbara D’Urso ha raccontato il calvario che ha vissuto a causa di problemi alla schiena, per i quali si è dovuto sottoporre ad una delicata operazione chirurgica. “Il professore purtroppo mi ha detto che dovevo operarmi, o rischiavo la sedia a rotelle. Ora sono abbastanza dritto, non potevo fare più le scale o portare i pesi. Poi ho avuto diversi choc, dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e Paolo Rossi”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “Honel. Hodi”.Juventus eè stato ospite dell’ultima puntata di Domenica Live e a Barbara D’Urso ha raccontato il calvario che ha vissuto a causa di problemi alla schiena, per i quali si è dovuto sottoporre ad una delicata operazione chirurgica. “Il professore purtroppo mi ha detto che dovevo operarmi, o rischiavo la. Ora sono abbastanza dritto, non potevo fare più le scale o portare i pesi. Poi ho avuto diversi choc, dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e Paolo Rossi”, ...

