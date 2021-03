Stefano Bonaga, Piero Ignazi e Nadia Urbinati lanciano su TPI la piattaforma democratica Discutiamo! (Di lunedì 15 marzo 2021) Nadia Urbinati, Piero Ignazi e Stefano Bonaga lanciano su TPI la piattaforma democratica Discutiamo! per riflettere sul futuro della sinistra La nuova fase storica del Partito Democratico, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, l’elezione di Enrico Letta e il grido d’allarme dell’ex segretario (“mi vergogno che nel Pd si parli solo di poltrone e primarie”), impone una riflessione profonda su cosa è il Pd oggi e, più in generale, su cosa la sinistra italiana ed europea può rappresentare domani nella grande sfida della ricostruzione socio-economica post Covid. Stefano Bonaga, Piero Ignazi e Nadia Urbinati hanno così ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021)su TPI laper riflettere sul futuro della sinistra La nuova fase storica del Partito Democratico, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, l’elezione di Enrico Letta e il grido d’allarme dell’ex segretario (“mi vergogno che nel Pd si parli solo di poltrone e primarie”), impone una riflessione profonda su cosa è il Pd oggi e, più in generale, su cosa la sinistra italiana ed europea può rappresentare domani nella grande sfida della ricostruzione socio-economica post Covid.hanno così ...

Advertising

DomaniGiornale : Questo articolo di opinione arriva da Aldo Ciani, un nostro lettore, in risposta all’appello scritto da Stefano Bon… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: In questi giorni, dopo le dimissioni di #Zingaretti, Domani ha ospitato l’appello lanciato da Nadia Urbinati, Stefano B… - DomaniGiornale : Questo articolo di opinione arriva da Leonardo Castoro, un nostro lettore, in risposta all’appello scritto da Stefa… - DomaniGiornale : In questi giorni, dopo le dimissioni di #Zingaretti, Domani ha ospitato l’appello lanciato da Nadia Urbinati, Stefa… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Questo articolo di opinione arriva da Ilaria Boscolo, una nostra lettrice, in risposta all’appello scritto da Stefano B… -