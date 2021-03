Stefania Orlando e Samantha De Grenet | scoppia la lite | “Non ho mai detto ‘ti uccido' ” La replica | “Nega l’evidenza | ecco la prova”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip5, si continua a parlare del reality show. É accaduto ieri domenica 14 marzo nel salotto di “Live Non è la d’Urso“. Ospite del programma,Deha riportato alla memoria l’episodio avvenuto connella Casa: “Non ho mai‘ti'”, ha dichiarato l’ex gieffina. In tutta risposta,ha pubblicato il video incriminato su Twitter, commentando: “requando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa”.requando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa! https://t.co/CPB6PzHzBG —...

Ma al fianco di Tommaso, oltre al già citato Francesco Oppini, si schierano anche, che nella casa è diventata sua confidente e amica e pure zia Mara Venier. Insomma, per buttar giù ...Samantha De Grenet ospite a Live Non è la d'Urso ha dichiarato di non avere mai detto a'ti uccido' durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip : ("Io non mi sono mai permessa di dire a'ti uccido'"). La dichiarazione della De Grenet dalla d'Urso e ...‘Grande Fratello Vip’ E’ finita la tregua tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet che se le suonano di santa ragione sui social. Ieri l’ex gieffina Samantha De Grenet è ...‘Grande Fratello Vip’ E’ finita la tregua tra Stefania Orlando e Samanta De Grenet che se le suonano di santa ragione sui social. Ieri l’ex gieffina Samanta De Grenetè st ...