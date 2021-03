Stefania Orlando e Samantha De Grenet litigano a distanza (Di lunedì 15 marzo 2021) Samantha De Grenet ospite a Live Non è la d’Urso ha dichiarato di non avere mai detto a Stefania Orlando ‘ti uccido’ durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip: (“Io non mi sono mai permessa di dire a Stefania Orlando ‘ti uccido'”). La dichiarazione della De Grenet dalla d’Urso e la frase incriminata pronunciata al GF Vip “io la uccido” sono state oggi montate in un’unica clip da un utente su Twitter, che Stefania Orlando – condividendola – ha così commentato: “Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa!“. Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa! https://t.co/CPB6PzHzBG — Stefania Orlando (@stefyOrlando) March 15, ... Leggi su biccy (Di lunedì 15 marzo 2021)Deospite a Live Non è la d’Urso ha dichiarato di non avere mai detto a‘ti uccido’ durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip: (“Io non mi sono mai permessa di dire a‘ti uccido'”). La dichiarazione della Dedalla d’Urso e la frase incriminata pronunciata al GF Vip “io la uccido” sono state oggi montate in un’unica clip da un utente su Twitter, che– condividendola – ha così commentato: “Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa!“. Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa! https://t.co/CPB6PzHzBG —(@stefy) March 15, ...

