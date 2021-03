Stefania Orlando, “Basterebbe ammettere”: la reazione alle parole di Samantha de Grenet a Live – Non è la D’Urso (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la puntata di ieri sera di Live – Non è la D’Urso, Stefania Orlando reagisce su Twitter alle dichiarazioni di Samantha de Grenet. Continuano le polemiche e le frecciatine tra gli ex coinquilini del GF Vip 5. La conclusione del programma, che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, sembra aver dato avvio ad L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la puntata di ieri sera di– Non è lareagisce su Twitterdichiarazioni dide. Continuano le polemiche e le frecciatine tra gli ex coinquilini del GF Vip 5. La conclusione del programma, che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, sembra aver dato avvio ad L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MediasetPlay : Direttamente dal #GFVIP, Stefania Orlando entra trionfalmente nello studio di #noneladurso! - gildazorzistan1 : RT @SuaViperella: Mi sento male ha cambiato la copertina ?????? Stefania Orlando sei oltre l’iconico, oltre. #sovip - MiglioliRosita : RT @truth_t3ll3r_: Ma la De Grenet l’ha capito che le sue parole (testuali) ieri sono state “io non ho mai detto ‘ti uccido’” oppure voglia… - Tekawitha2 : @Franc25182 @meclamichela @Gloria938332771 Esatto occhio che quando nomini Stefania Orlando trovi noi ???? - MiglioliRosita : RT @ggloriasparkles: 1. in casa non sono mai state amiche ma era convivenza in modo civile 2. stefi non ha mai più tirato fuori l’argomento… -