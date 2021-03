Startup | fitness online | l' ultima frontiera del welfare aziendale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Labitalia) - Il lockdown ha fatto aumentare la voglia di sport: durante e anche dopo la serrata per covid, le prenotazioni dei corsiofferti dalle palestre sono cresciute dell'11%, in controtendenza con quelle di corsi in sede, e secondo i dati di ComScore, il numero delle visite a siti web o app di dieta oin Italia ha raggiunto picchi fino al +133%. Boom anche degli sport indoor, tra cui il ciclismo, ile il running, come anche della richiesta di attrezzaturee articoli sportivi. Su questa scia e dall'idea di tre donne che fanno parte della stessa famiglia, in questi mesi, è nata Doomore, la “community” italiana che, con l'ausilio di trainer qualificati e accuratamente selezionati, assicura all'utente un palinsesto di attività molto variegato, dallo yoga e il pilates ...