“‘Sta serie va vista!” Totti promuove ‘Speravo de morì prima’, dal 19 marzo su Sky (Di lunedì 15 marzo 2021) “Mi raccomando: ‘Sta serie va vista perché è simpatica e nello stesso tempo emozionante”. Parola di Francesco Totti, che in un videomessaggio promuove ‘Speravo de morì prima’, la serie Sky Original a lui dedicata, che esordirà su Sky venerdì 19 marzo, prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. Scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu e tratta dal libro ‘Un capitano’ di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri, la serie in sei episodi diretta da Luca Ribuoli ripercorre tra presente e passato, pubblico e privato, l’ultimo anno e mezzo di carriera del leggendario ex capitano ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) “Mi raccomando:va vista perché è simpatica e nello stesso tempo emozionante”. Parola di Francesco, che in un videomessaggiode, laSky Original a lui dedicata, che esordirà su Sky venerdì 19, prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. Scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu e tratta dal libro ‘Un capitano’ di Francescoe Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri, lain sei episodi diretta da Luca Ribuoli ripercorre tra presente e passato, pubblico e privato, l’ultimo anno e mezzo di carriera del leggendario ex capitano ...

Advertising

Eurosport_IT : Fortress sta premendo per chiudere la trattiva con Suning: offerto un finanziamento da 250 milioni #Inter - PrincipessaDemo : @dogdugunev @tv8 La storia di Zeynep è FINITA!! Fate uscire Demet Özdemir da questa serie di ???? per favore,non pren… - inChesterarms : Niente, Tae è proprio un mood della serie 'fammi fa sta foto con mezzo sorriso per sti 4 pizzettari americani e lev… - Alessia54219290 : RT @michyninna: Io dopo aver letto il riassunto della bölüm 36 ??Ah #IbrahimÇelikkol Seguo solo per te e mi chiedo che gli avrai mai fatto… - bellebuongds : @sparitagds @ktmgds sì è vecchiotta e quindi sta avendo una serie di problemi tipo che è quasi cieca -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Sta serie SNAI – Serie A: Juve rigenerataA Marassi il «2» bianconero vola basso Fortune Italia