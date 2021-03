SSC Napoli: si pensa già alla prossima stagione (Di lunedì 15 marzo 2021) Nonostante manchino ancora 12 giornate alla fine di questo difficile campionato di Serie A, la dirigenza del SSC Napoli sta già pensando alla prossima stagione. Indipendentemente da come si classificherà il Napoli, quasi sicuramente Gattuso andrà via. Bisognerà trovare un nuovo tecnico e fare degli aggiustamenti sull’organico, in particolare in difesa ( a giugno termineranno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Nonostante manchino ancora 12 giornatefine di questo difficile campionato di Serie A, la dirigenza del SSCsta giàndo. Indipendentemente da come si classificherà il, quasi sicuramente Gattuso andrà via. Bisognerà trovare un nuovo tecnico e fare degli aggiustamenti sull’organico, in particolare in difesa ( a giugno termineranno L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : SSC Napoli Roma, la risposta della Lega sul rinvio di Juve - Napoli: "Tutto regolare" Allo stato, infatti, essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario della SSC Napoli che avrebbe dovuto incontrato la scrivente società la ...

Duro colpo di Leao su Ospina dopo 4': intervento dei medici del Napoli, il portiere si rialza Entrano in campo i soccorsi medici della SSC Napoli dopo soli 4': David Ospina in uscita bassa sul filtrante per Rafael Leao va ad impattare con il piede del calciatore rossonero e resta a terra. Nulla di grave per il portiere colombiano ...

SSC Napoli: si pensa già alla prossima stagione DailyNews 24 Il commento della SSC Napoli: "San…" Il Milan prova a insistere, ma il Napoli sembra capace di poter difendere lo 0-1 senza particolari difficoltà, per merito comunque anche del suo portiere. Allenatore: Stefano Pioli. Napoli (4-2-3-1): ...

Il commento del SSC Napoli dopo la vittoria sul Milan: “Personlità, coraggio e cuore” La SSC Napoli ha commentato sul proprio sito ufficiale la vittoria ottenuta questa sera contro il Milan. “Il San Siro secondo Matteo. Il Napoli vince a Milano con un gol di Politano e conquista 3 ...

