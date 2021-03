Sputnik V il vaccino russo ultime notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) È in attesa dell’approvazione medica dell’Ema, e forse per distanze politiche “Eppur si muove” qualcosa, secondo il detto di Galileo Galilei Raffaele Panico Alcune fonti giornalistiche riportano che alcuni Stati dell’Unione hanno preso in considerazione l’avvio di colloqui con gli sviluppatori dello Sputnik V. Per ufficializzare la cosa si necessita a quanto pare – la richiesta di quattro Stati membri dell’UE. Intanto il Fondo sovrano russo (Rdif) ha annunciato che gli accordi di produzione per il vaccino Sputnik V contro il Covid-19 sono stati raggiunti “con aziende in Italia, Spagna, Francia e Germania”, in attesa della sua approvazione nella Unione Europea. “Attualmente sono in corso ulteriori colloqui per aumentare la produzione nell’Ue. Questo ci permetterà di iniziare a rifornire il mercato unico europeo con ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) È in attesa dell’approvazione medica dell’Ema, e forse per distanze politiche “Eppur si muove” qualcosa, secondo il detto di Galileo Galilei Raffaele Panico Alcune fonti giornalistiche riportano che alcuni Stati dell’Unione hanno preso in considerazione l’avvio di colloqui con gli sviluppatori delloV. Per ufficializzare la cosa si necessita a quanto pare – la richiesta di quattro Stati membri dell’UE. Intanto il Fondo sovrano(Rdif) ha annunciato che gli accordi di produzione per ilV contro il Covid-19 sono stati raggiunti “con aziende in Italia, Spagna, Francia e Germania”, in attesa della sua approvazione nella Unione Europea. “Attualmente sono in corso ulteriori colloqui per aumentare la produzione nell’Ue. Questo ci permetterà di iniziare a rifornire il mercato unico europeo con ...

fattoquotidiano : Vaccino Sputnik V: raggiunti accordi per avviare la produzione in Italia, Spagna, Francia e Germania - LaStampa : Coronavirus: “Italia, Francia, Spagna e Germania produrranno il vaccino Sputnik V” - TgLa7 : #Vaccino: Ue, al momento no negoziati per lo Sputnik V - coppellottis : RT @solounadomanda: #AstraZeneca o #Sputnik: di quale vaccino ti fidi di più? - solounadomanda : #AstraZeneca o #Sputnik: di quale vaccino ti fidi di più? -