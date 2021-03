Sputnik prodotto in Italia e con lo zampino pubblico? Indiscrezioni e conferme (Di lunedì 15 marzo 2021) Pur mantenendo pubblicamente le distanze dal vaccino russo Sputnik V, l’Unione europea lo starebbe prendendo in considerazione per la propria campagna vaccinale, come scrive oggi Reuters. In contemporanea RDIF, il fondo di investimento diretto russo che commercializza il farmaco, ha fatto sapere che ha preso accordi in Italia, Francia, Spagna e Germania per iniziarne la produzione. Le fonti europee raggiunte da Reuters hanno indicato lo stabilimento di ReiThera, vicino a Roma, come un possibile centro di produzione del vaccino russo. La compagnia Italiana (che non ha commentato) è posseduta al 30% dallo stato e sta sviluppando il proprio vaccino contro il Covid-19. Una portavoce del MISE non ha voluto fornire altre spiegazioni, ma ha detto che l’Italia “produrrà tutti i vaccini autorizzati ovunque sia possibile”. Se ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Pur mantenendo pubblicamente le distanze dal vaccino russoV, l’Unione europea lo starebbe prendendo in considerazione per la propria campagna vaccinale, come scrive oggi Reuters. In contemporanea RDIF, il fondo di investimento diretto russo che commercializza il farmaco, ha fatto sapere che ha preso accordi in, Francia, Spagna e Germania per iniziarne la produzione. Le fonti europee raggiunte da Reuters hanno indicato lo stabilimento di ReiThera, vicino a Roma, come un possibile centro di produzione del vaccino russo. La compagniana (che non ha commentato) è posseduta al 30% dallo stato e sta sviluppando il proprio vaccino contro il Covid-19. Una portavoce del MISE non ha voluto fornire altre spiegazioni, ma ha detto che l’“produrrà tutti i vaccini autorizzati ovunque sia possibile”. Se ...

