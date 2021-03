Sport: Petrucci, 'Vezzali ha idee chiare ma la aspetta percorso non facile' (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - "Lei è molto brava e lo dico non solo per simpatia ma perché le ho parlato e ha idee chiare, certo la attende un percorso non facile, ci sono tanti problemi nel mondo dello Sport". Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, si esprime così su Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport da venerdì scorso. "Penso che conti molto essere stata una campionessa con un carattere volitivo -aggiunge l'ex presidente del Coni a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-. Ha esperienza anche politica in quanto ex parlamentare e sono ottimista che possa ottenere successi come sottosegretaria". "I primi problemi da affrontare sono i rapporti tra Coni e Sport e Salute e il problema della pandemia, perché le federazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - "Lei è molto brava e lo dico non solo per simpatia ma perché le ho parlato e ha, certo la attende unnon, ci sono tanti problemi nel mondo dello". Il presidente della Fip, Gianni, si esprime così su Valentina, sottosegretaria alloda venerdì scorso. "Penso che conti molto essere stata una campionessa con un carattere volitivo -aggiunge l'ex presidente del Coni a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-. Ha esperienza anche politica in quanto ex parlamentare e sono ottimista che possa ottenere successi come sottosegretaria". "I primi problemi da affrontare sono i rapporti tra Coni ee Salute e il problema della pandemia, perché le federazioni ...

