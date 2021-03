Spezia, il presidente Chisoli avverte: “Lotta fino alla fine per la salvezza. Nzola è molto forte” (Di lunedì 15 marzo 2021) Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss sottolineando il difficile e decisivo finale di campionato che attende il club ligure. “Per la salvezza sarà una Lotta dura fino alla fine, la quota punti necessaria sembra un po’ più bassa rispetto agli altri anni ma sono coinvolte più squadre. Ci sarà da lavorare duramente e gli scontri diretti potrebbero essere fondamentali.” Il numero uno dei liguri si è anche soffermato su Nzola, al momento ai box per problemi fisici: “Non ce ne sono molti di giocatori come lui in giro, è molto forte. Speriamo di poterlo recuperare quanto prima.” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Stefanodello, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss sottolineando il difficile e decisivo finale di campionato che attende il club ligure. “Per lasarà unadura, la quota punti necessaria sembra un po’ più bassa rispetto agli altri anni ma sono coinvolte più squadre. Ci sarà da lavorare duramente e gli scontri diretti potrebbero essere fondamentali.” Il numero uno dei liguri si è anche soffermato su, al momento ai box per problemi fisici: “Non ce ne sono molti di giocatori come lui in giro, è. Speriamo di poterlo recuperare quanto prima.” SportFace.

