Spezia, Chisoli sul futuro di Italiano: “Mai parlato di addio, siamo concentrati sul finale di campionato” (Di lunedì 15 marzo 2021) Spezia, Chisoli pres. del club ha precisato che con Italiano non hanno mai parlato di un suo addio, sono concentrati sul finale di campionato L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 marzo 2021)pres. del club ha precisato che connon hanno maidi un suo, sonosuldiL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Spezia, Chisoli: “Siamo in ottimi rapporti con ADL. Italiano? Non ne pa… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Chisoli: 'Con ADL ottimi rapporti, ma non abbiamo mai parlato di Italiano' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Chisoli: 'Con ADL ottimi rapporti, ma non abbiamo mai parlato di Italiano' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Chisoli: 'Con ADL ottimi rapporti, ma non abbiamo mai parlato di Italiano' - napolimagazine : SPEZIA - Chisoli: 'Con ADL ottimi rapporti, ma non abbiamo mai parlato di Italiano' -