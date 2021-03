‘Speravo de morì prima’ | Totti | “Ho scoperto nuovi lati di me”

Leggi su dire

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – La prima parola che ha pronunciato è stata “palla“. Ha animato lo stadio Olimpico per ventisette intensi anni, fatti di vittorie, sconfitte, lacrime, adrenalina, emozioni, scudetti, invasioni di campo, striscioni, cori che intonavano “C’è solo un Capitano“. Il 28 maggio 2017 il suo addio alla Roma. Un lutto non solo per i tifosi romanisti ma anche per l’intera città. Sì, perché Francesco Totti è uno di quei pochi grandi calciatori ad avere il super potere di mettere tutti d’accordo. Il mito del numero 10, però, non si è spento dal saluto a Trigoria. Dopo averlo raccontato nel docufilm ‘Mi chiamo Francesco Totti’ di Alex Infascelli, Totti viene celebrato in ‘Speravo de morì prima’, la serie in sei episodi sull’ultimo periodo professionale del fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, in arrivo il 19 marzo Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.