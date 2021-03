Speravo de morì prima | le interviste al cast | da Pietro Castellitto a Greta Scarano

(Di lunedì 15 marzo 2021) La vita del campione della Roma, Francesco Totti, nella serie di Sky,de, in onda su Sky Atlantic e Now Tv dal 19 marzo . Sei episodi in cuiellitto, veste i panni dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Speravo morì

La vita del campione della Roma, Francesco Totti, nella serie di Sky,deprima, in onda su Sky Atlantic e Now Tv dal 19 marzo . Sei episodi in cui Pietro Castellitto, veste i panni dell'ex - calciatore della Roma, Greta Scarano è la moglie Ilary Blasi, ..."Il pallone è gioco, amore, vita. Vorrei che non finisse mai", dice Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti. Invece quel momento arriva, ed è quello che raccontadeprima , la serie di Sky da venerdì in sei episodi. I 18 mesi del ritorno di Spalletti : l'allenatore diventerà il primo avversario del capitano della Roma. Una storia che va al di là ...