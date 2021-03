Speravo De Morì Prima | la serie su Totti dal 19 marzo su Sky – Conferenza Stampa

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 15 marzo 2021)De, lasu Francescodal 192021 su Sky e NOW. Le dichiarazioni dalla. Venerdì 192021 su Sky Atlantic e in streaming su NOW (il servizio streaming di Sky dovrebbe cambiare nome molto presto perdendo la parte “TV”) debutteranno i primi due episodi diDe, unache racconterà l’ultimo anno e mezzo della carriera di Francesco. Gli episodi saranno anche disponibili in anteper i clienti Extra da più di tre anni. Laè prodotta con Wildside, Capri Entertainment, The New Life Company e Fremantle che ne detiene i diritti per ...