Spagna | Iglesias si dimette da vice di Sanchez per candidarsi alla presidenza della comunità di Madrid

"La Spagna mi deve un favore. Abbiamo tolto Pablo Iglesias dal governo". La presidente della comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha commentato con ironia la decisione del leader di Podemos di abbandonare il ruolo da vicepremier per contribuire a una svolta verso sinistra della regione. Il Tar della capitale ha confermato questa domenica la validità della decisione della presidente, che ha sciolto la Camera e scelto il 4 maggio come data per le prossime elezioni. Tutto è cominciato una settimana fa, da un episodio che sembrava circoscritto e limitato a Murcia, una comunità autonoma raramente sotto i riflettori. La coalizione composta da Partito Popolare (Pp) e Ciudadanos, con l'appoggio esterno di ...

