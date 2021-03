Spagna, i convocati da Luis Enrique: presenti anche gli “italiani” Morata e Ruiz (Di lunedì 15 marzo 2021) La lista dei giocatori convocati da Luis Enrique per le prossime partite della Spagna, impegnata contro Grecia, Georgia e Kosovo nelle prime tre partite di qualificazione a Qatar 2022. Tra i tanti sono presenti anche gli “italiani” Alvaro Morata e Fabian Ruiz. Di seguito l’elenco ocmpleto. PORTIERI: De Gea, Unai, Sanchez. DIFENSORI: Porro, Eric Garcia, Ramos, Llorente, Martinez, Alba, Gayà. CENTROCAMPISTI: Busquets, Rodri, Thiago, Pedri, M. Llorente, Canales, Koke, Fabian Ruiz. ATTACCANTI: Gerard Moreno, Ferran Torres, Oyarzabal, Morata, Bryan Gil, Olmo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) La lista dei giocatoridaper le prossime partite della, impegnata contro Grecia, Georgia e Kosovo nelle prime tre partite di qualificazione a Qatar 2022. Tra i tanti sonogli “” Alvaroe Fabian. Di seguito l’elenco ocmpleto. PORTIERI: De Gea, Unai, Sz. DIFENSORI: Porro, Eric Garcia, Ramos, Llorente, Martinez, Alba, Gayà. CENTROCAMPISTI: Busquets, Rodri, Thiago, Pedri, M. Llorente, Canales, Koke, Fabian. ATTACCANTI: Gerard Moreno, Ferran Torres, Oyarzabal,, Bryan Gil, Olmo. SportFace.

