Sottosegretario Sasso | “costretti a ricorrere a dad perché scuole non sono luoghi sicuri”

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Oggi lepurtroppo noncome qualcuno ha provato a farci credere per un anno. Leproposte in piena pandemia erano identiche a quelle pre-covid, al di là di qualche precauzione. A pochi giorni dall’insediamento di questo Governo siamo statialla Dad pagando scelte politiche passate che sirivelate inefficaci. Vorrei esprimere la mia vicinanza e solidarietà al personale docente, agli studenti, alle famiglie, all’intero comparto scolastico”. Con queste parole si rivolge alla comunità scolastica ilall’Istruzione Rossanoche conversando con l’Adnkronos del ritorno di 6,9 milioni di studenti in didattica a distanza, equivalente all’81% degli ...

... attraverso un video messaggio, l'associazione e tutti i suoi militanti avevano ricevuto i saluti e i ringraziamenti del neoall'Istruzione, l'onorevole Rossano, precisando come ...Lo afferma ilRossanoCondividi questo articolo:Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Oggi le scuole purtroppo non sono luoghi sicuri come qualcuno ha provato a farci credere per un anno. Le scuole proposte in piena pandemia erano ...ROMA - Nelle nostre classi vuote, con sette studenti su otto a casa in Didattica a distanza, hanno libero accesso gli studenti disabli, come è sempre stato in questo anno scolastico così difficile. E ...