Sottosegretaria Floridia | “Lavoriamo affinché Dad sia ultimo miglio a normalità”

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Posso solo ringraziare con tutto il cuore la comunità scolastica italiana per come ha reagito e per come sta reagendo all'emergenza. È chiaro che il momento è difficilissimo e le chiusure di questo periodo non aiutano. Il governo sta lavorandoquello presente rappresenti l'verso un graduale ritorno alla". A parlare è laall'Istruzione Barbarache conversando con l'Adnkronos afferma: "Un messaggio voglio darlo sin da subito: rivediamo le regole almeno per i più piccoli. I nidi, le scuole materne e quelle elementari dovrebbero restare aperte anche in zona rossa, con chiusure circoscritte e limitate a casi in cui vi siano focolai riconosciuti o particolari situazioni di pericolo".