Sospeso su tutto il territorio nazionale il vaccino astrazeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) La notizia è stata diffusa dai media locali pochi minuti fa. In particolare la Bild cita fonti del Ministero della Salute, con riferimento a una raccomandazione corrente dell'Istituto Paul Ehrlich su ulteriori esami che dovranno essere condotti in seguito ad alcune segnalazioni di trombosi venosa cerebrale in connessione con la vaccinazione in Germania e in Europa. Il che è stato confermato poi via Twitter dal Ministro Jens Spahn. "L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) deciderà se e come le nuove scoperte influenzeranno l'approvazione del vaccino", ha detto un portavoce del Ministero della Salute. Anche l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta esaminando i rapporti relativi alla sicurezza del vaccino di astrazeneca. Finora, però, non ci sono prove che ci sia una connessione tra il vaccino e questo ...

