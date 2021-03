Sony Japan Studio continua a perdere pezzi: il producer Masami Yamamoto lascia il team (Di lunedì 15 marzo 2021) Sulla scia della notizia della riorganizzazione di Japan Studio di Sony, un altro produttore ha lasciato l'azienda. Questa volta è stato il turno di Masami Yamamoto, che ha fatto il suo debutto come produttore nella serie Tenchu. Yamamoto ha poi continuato a lavorare a una serie di titoli, tra cui Tokyo Jungle, Soul Sacrifice e Bloodborne. Su Twitter, Yamamoto ha rivelato di aver lasciato Japan Studio il 28 febbraio, chiudendo una carriera di quasi 25 anni in Sony. "Bene, da ora in poi posso creare giochi per qualsiasi piattaforma...", ha scritto. "Che strana sensazione!" Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021) Sulla scia della notizia della riorganizzazione didi, un altro produttore hato l'azienda. Questa volta è stato il turno di, che ha fatto il suo debutto come produttore nella serie Tenchu.ha poito a lavorare a una serie di titoli, tra cui Tokyo Jungle, Soul Sacrifice e Bloodborne. Su Twitter,ha rivelato di avertoil 28 febbraio, chiudendo una carriera di quasi 25 anni in. "Bene, da ora in poi posso creare giochi per qualsiasi piattaforma...", ha scritto. "Che strana sensazione!" Leggi altro...

