Sony annuncia l'addio alla Community per PS4 (Di lunedì 15 marzo 2021) Sony ha annunciato che terminerà il supporto alle Community di PS4. La compagnia ha confermato che queste ultime non saranno più disponibili a partire da aprile 2021. Sony ha infatti annunciato che la feature non sarà più supportata dall'hardware. La console di vecchia generazione continuerà invece ad offrire i consueti servizi di messaggistica, tramite i quali gli utenti potranno conservare i contatti. Vediamo la dichiarazione completa di Sony: "Grazie per aver usato la feature Community sulla vostra console PlayStation 4. A partire da aprile 2021 questa feature non sarà più supportata sulla vostra PS4. Detto ciò, avrete ancora modo di rimanere in contatto con gli altri utenti e godere delle funzioni di messaggistica e molto altro su PS4 e sulla ...

