"Sono positivo". Cagliari, negazionista vestito da pecora al super: per l'idiota finisce in disgrazia | Video (Di lunedì 15 marzo 2021) L'idiota del giorno? Questo tizio, un negazionista, che fa a fare la spesa travestito da pecora e finisce col beccarsi una multa da 400 euro. Incredibile, ma vero: il fesso di turno è un 35enne Cagliaritano che per recarsi al supermercato si è conciato così come potete vedere nel vido qui sotto. Ma questo è il meno. Il punto è che lo svitato, oltre a un paio di occhiali da sole, sfoggiava una mascherina bucata all'altezza della bocca e un rotolo di carta igienica appeso al collo, come se fosse un campanaccio. E dunque, conciato così, ha preso ad aggirarsi tra gli scaffali del supermercato di Sarroch, che si trova nell'hinterland di Cagliari. E lo ha fatto fingendo di starnutire e di tossire, riprendendo l'intera pagliacciata con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) L'del giorno? Questo tizio, un, che fa a fare la spesa tradacol beccarsi una multa da 400 euro. Incredibile, ma vero: il fesso di turno è un 35ennetano che per recarsi almercato si è conciato così come potete vedere nel vido qui sotto. Ma questo è il meno. Il punto è che lo svitato, oltre a un paio di occhiali da sole, sfoggiava una mascherina bucata all'altezza della bocca e un rotolo di carta igienica appeso al collo, come se fosse un campanaccio. E dunque, conciato così, ha preso ad aggirarsi tra gli scaffali delmercato di Sarroch, che si trova nell'hinterland di. E lo ha fatto fingendo di starnutire e di tossire, riprendendo l'intera pagliacciata con ...

Advertising

borghi_claudio : @GiovangiacomoL Si parlo di quello perchè? Non è che se si ferma 5 giorni per isolare 1 positivo significa che se c… - AntoVitiello : I tempi di recupero per #Ibrahimovic sono sempre stimati per il Manchester (ritorno) o Fiorentina. Tempi solamente… - Infratel_Italia : Strategia Italiana @pianoBUL @MISE_GOV prosegue l’accelerazione nelle #areebianche con oltre 50 collaudi questa set… - Anna26685097 : RT @stupiddthought: La storia con Roberta è stata graduale, un amore crescente, un cambiamento in positivo per entrambi i personaggi, una p… - _fiorucci : RT @_cieloitalia: Chi decide di farsi il tampone di sua spontanea volontà e risulta positivo sarebbe da rinchiudere . Questi sono quelli c… -