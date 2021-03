Sono anni che la sinistra vaga nel buio: la rivolta gli si è rivoltata contro (Di lunedì 15 marzo 2021) di Carmelo Zaccaria Siamo di nuovo ai ferri corti. La sinistra, nel suo continuo frammentarsi, con il tempo ha affinato sempre più il suo corredo genetico guarnito di sottili distinguo e disinvolte impuntature. Il conflitto esasperato, al suo interno, è diventato un’arte sopraffina, un metodo collaudato per addomesticare il pensiero, renderlo inoffensivo, offuscando non solo i suoi obiettivi, ma gli stessi suoi sentimenti. Amarsi e dirsi addio è il refrain più frequente della sinistra, in cui prevale sempre il marchio di fabbrica della conta e della pesatura lacerante, ciò che avvenne proprio cento anni fa con la clamorosa frattura del ’21. Lo spirito della scissione permanente che Antonio Gramsci reclamava per rovesciare la subalternità della classe operaia si è trasformato in categoria opportunistica di svilimento politico. Quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) di Carmelo Zaccaria Siamo di nuovo ai ferri corti. La, nel suo continuo frammentarsi, con il tempo ha affinato sempre più il suo corredo genetico guarnito di sottili distinguo e disinvolte impuntature. Il conflitto esasperato, al suo interno, è diventato un’arte sopraffina, un metodo collaudato per addomesticare il pensiero, renderlo inoffensivo, offuscando non solo i suoi obiettivi, ma gli stessi suoi sentimenti. Amarsi e dirsi addio è il refrain più frequente della, in cui prevale sempre il marchio di fabbrica della conta e della pesatura lacerante, ciò che avvenne proprio centofa con la clamorosa frattura del ’21. Lo spirito della scissione permanente che Antonio Gramsci reclamava per rovesciare la subalternità della classe operaia si è trasformato in categoria opportunistica di svilimento politico. Quando ...

