Sonia Lorenzini | stop dai social per un giorno | “Troppe cose brutte” – VIDEO

(Di lunedì 15 marzo 2021)ha deciso di staccare la spina per un, di prendersi 24 ore di pausa dai: le motivazioni dell’influencerè intervenuta nelle sue storie Instagram,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Parpiglia : Prossimamente a @redazioneiene uno scherzo partito mesi e mesi fa. Una sola parola : AHIA ! #tommasozorzi… - Mary27931997 : RT @Carini_Laura69: @stefyorlando Però cara @carmelitadurso o fai vedere quanto detto al ?? per ?? oppure niente.. volendo puoi chiedere a So… - mariahsbubble : @_unstoppablexx_ @cyangaddicted De Grenet ha detto: “Non ho mai detto ti uccido alla Orlando, l’ho detto in uno sfo… - blogtivvu : Sonia Lorenzini dopo la diretta con Dayane Mello è “sparita” dai social: ecco perché – VIDEO… - Lifeiscoolf : -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Lorenzini

Lanostratv

GF Vip,sbotta: 'Dei fan si inventano cose sulla mia persona'è una delle ex protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip e nonostante la sua permanenza nella ...dopo la diretta Instagram insieme a Dayane Mello , si è dovuta prendere un giorno di pausa dai social per via dei commenti negativi ricevuti da alcune fanbase fin troppo agguerrite e ...Sonia Lorenzini ha deciso di staccare la spina per un giorno, di prendersi una pausa dai social: le motivazioni dell'influencer ...Sonia Lorenzini dopo la diretta con Dayane Mello è "sparita" dai social per un giorno intero: ecco per quale motivo, il video del suo sfogo.