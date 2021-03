Sondaggi, Pd risale con Letta segretario. Lega, M5S, Fdi: cambia di nuovo tutto (Di lunedì 15 marzo 2021) ... Pd vola con Enrico Letta e torna il secondo partito dietro alla Lega di Salvini Il Pd risale e guadagna quasi un punto (0,8% per la precisione) negli ultimi Sondaggi politici Swg per il Tg La7 di ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 15 marzo 2021) ... Pd vola con Enricoe torna il secondo partito dietro alladi Salvini Il Pde guadagna quasi un punto (0,8% per la precisione) negli ultimipolitici Swg per il Tg La7 di ...

Advertising

Affaritaliani : Sondaggi, Pd risale con Letta segretario. Lega, M5S, Fdi: cambia di nuovo tutto - frenkevita : Sondaggi, Demos-Repubblica: fiducia in Draghi già in calo, risale Conte ?????????? - frenkevita : @Noiconsalvini Sondaggi, Demos-Repubblica: fiducia in Draghi già in calo, risale Conte ?????????? - lupovittorio42 : L'ex premier GiuseppeConte risale nei sondaggi..... Prima o poi molti dovranno chiedergli scusa.... - Libero_official : A #Omnibus la supermedia dei Sondaggi #youtrend: con l'addio di #Zingaretti il #Pd perde un punto e mezzo, vola il… -