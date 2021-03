Sondaggi, anche Euromedia Research conferma il sorpasso M5S-Pd (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra gli ultimi Sondaggi politici merita attenzione quello realizzato da Euromedia Research per conto del quotidiano La Stampa e pubblicato oggi. La rilevazione conferma quanto già emerso da un analogo Sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato da Demos per La Repubblica solo qualche giorno fa. Il Movimento 5 Stelle scavalcherebbe il Partito Democratico nelle intenzioni di voto e i Dem sarebbero sopravanzati pure da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. (segue dopo la foto) Le intenzioni di voto per i partiti al 15 marzo 2021 Queste le intenzioni di voto per i partiti al 15 marzo 2021 rilevate dall’ultimo Sondaggio Euromedia Research: Partito Democratico-PSE 16,5 Movimento 5 stelle 17,2 Sinistra Italiana 2,3 MDP-Articolo 1 1,1 TOTALE AREA DI ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra gli ultimipolitici merita attenzione quello realizzato daper conto del quotidiano La Stampa e pubblicato oggi. La rilevazionequanto già emerso da un analogoo sulle intenzioni di voto realizzato da Demos per La Repubblica solo qualche giorno fa. Il Movimento 5 Stelle scavalcherebbe il Partito Democratico nelle intenzioni di voto e i Dem sarebbero sopravanzati pure da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. (segue dopo la foto) Le intenzioni di voto per i partiti al 15 marzo 2021 Queste le intenzioni di voto per i partiti al 15 marzo 2021 rilevate dall’ultimo: Partito Democratico-PSE 16,5 Movimento 5 stelle 17,2 Sinistra Italiana 2,3 MDP-Articolo 1 1,1 TOTALE AREA DI ...

