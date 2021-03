Solskjaer ritrova i big per Milano | «Ecco chi recuperiamo» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Battuto di misura il West Ham, lo United pensa già al ritorno di Europa League contro il Milan. Le parole diOle Gunnar, tecnico del Manchester United, ha parlato dopo la vittoria contro il West Ham. Queste le sue parole in vista del match contro il Milan. «Spero di avere nuovamente a disposizione 4-5 giocatori per il match contro il Milan. Probabilmente Cavani e Martial ce la faranno, così come Van de Beek. Pogba potrebbe partire con noi mentre De Gea è rientrato dall’isolamento». Leggi su Calcionews24.com