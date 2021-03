Sms per la cancellazione della somministrazione AstraZeneca, avvertita la cittadinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) Stanno arrivando gli sms ai bergamaschi che avevano una prenotazione con un vaccino Atrazeneca. In Lombardia si tratta di 33 mila persone. Ecco tutte le info. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 15 marzo 2021) Stanno arrivando gli sms ai bergamaschi che avevano una prenotazione con un vaccino Atrazeneca. In Lombardia si tratta di 33 mila persone. Ecco tutte le info.

Advertising

RegioneLazio : Sono state sospese con effetto immediato tutte le prenotazioni con vaccino #AstraZeneca fino a nuova indicazione da… - regionepiemonte : ??Attenzione: è stato segnalato un tentativo di truffa con riferimento a sms ed e-mail su “Bonus regionale per figl… - Claudia_Cabrini : A proposito di #AstraZeneca, in #Lombardia stanno annullando tramite SMS tutti gli appuntamenti già confermati per… - SilviaKin92 : La #LegaGiovani Lombardia ha attivato il numero WhatsApp per restare aggiornati sulle attività dei giovani lombardi… - Deborahdc27 : RT @RegioneLazio: Sono state sospese con effetto immediato tutte le prenotazioni con vaccino #AstraZeneca fino a nuova indicazione da parte… -