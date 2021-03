Skate park a Ostia: la Lega chiede l’annullamento del bando di affidamento (Di lunedì 15 marzo 2021) Ostia, la Lega chiede l’annullamento del bando sullo Skate park. «Ho appena depositato agli atti una richiesta urgente di sospensione in autotutela del bando di affidamento dello Skate park ad Ostia, che sarà assegnato oggi pomeriggio», annuncia Monica Picca, capogruppo della Lega Salvini Premier in X Municipio. «A motivare a richiesta – spiega – c’è innanzitutto il fatto che non è stato chiarito da parte dell’Amministrazione Municipale se l’area dello Skate park (particella 2803) sia sua o dell’Agenzia del Demanio, come invece risulta dal nostro accesso agli atti. Inoltre – aggiunge la Picca – l’area su cui è stato realizzato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021), ladelsullo. «Ho appena depositato agli atti una richiesta urgente di sospensione in autotutela deldidelload, che sarà assegnato oggi pomeriggio», annuncia Monica Picca, capogruppo dellaSalvini Premier in X Municipio. «A motivare a richiesta – spiega – c’è innanzitutto il fatto che non è stato chiarito da parte dell’Amministrazione Municipale se l’area dello(particella 2803) sia sua o dell’Agenzia del Demanio, come invece risulta dal nostro accesso agli atti. Inoltre – aggiunge la Picca – l’area su cui è stato realizzato il ...

Advertising

CorriereCitta : Skate park a Ostia: la Lega chiede l’annullamento del bando di affidamento - newsbiella : Circa 200 biellesi allo Skate Park per manifestare contro la chiusura di parchi e scuole - bvrningpyle : voglio andare allo skate park. ma non conosco nessuno che va in skate. e sono tutti più grandi lì. e io col cazzo che vado da solo. nice. ?? - LaFuggitiva_ : @elvireadele Giovedì sono stata allo skate park a pattinare e ho dovuto regalare metà dei miei coni a questa promes… - girlxalmightv : due una persona gelosa? no ho semplicemente appena bloccato la mia migliore amica perché è andata allo skate park s… -

Ultime Notizie dalla rete : Skate park Circa 200 biellesi allo Skate Park per manifestare contro la chiusura di parchi e scuole Manifestare il proprio disaccordo contro la chiusura di parchi e scuole. Questo l'obiettivo del sit in pacifico che si è svolto nel pomeriggio di oggi, 14 marzo, allo skate park di piazza Falcone a Biella. Un ritrovo spontaneo organizzato da alcune mamme biellesi e a cui hanno partecipato circa 200 persone, riunite con il passaparola su Facebook nel giro di poche ...

Recinzioni divelte al circuito Marconi per allenarsi. Assessore in incognito ferma 5 persone ... applicando così una delle direttive dell'ordinanza regionale anti Covid, l'assessore allo Sport Barbara Brunori ha chiuso alla frequenza di chi pratica lo sport amatoriale lo skate park di Sant'Orso ...

Picca: skate park Ostia, chiesta sospensione bando - RomaDailyNews RomaDailyNews Ostia, Picca (Lega): "Chiesta la sospensione in autotutela del bando di affidamento dello skate park" 'Alla base della richiesta c'è innanzitutto il fatto che non è stato chiarito da parte dell'Amministrazione Municipale se l'area dello skate park sia sua o dell'Agenzia del Demanio come invece risulta ...

Circa 200 biellesi allo Skate Park per manifestare contro la chiusura di parchi e scuole Gli organizzatori: "Non vi sono evidenze che la scuola e i parchi gioco siano determinanti per la circolazione dei contagi, ma è invece evidente che il disagio e i disturbi dei nostri figli stiano cre ...

Manifestare il proprio disaccordo contro la chiusura di parchi e scuole. Questo l'obiettivo del sit in pacifico che si è svolto nel pomeriggio di oggi, 14 marzo, allodi piazza Falcone a Biella. Un ritrovo spontaneo organizzato da alcune mamme biellesi e a cui hanno partecipato circa 200 persone, riunite con il passaparola su Facebook nel giro di poche ...... applicando così una delle direttive dell'ordinanza regionale anti Covid, l'assessore allo Sport Barbara Brunori ha chiuso alla frequenza di chi pratica lo sport amatoriale lodi Sant'Orso ...'Alla base della richiesta c'è innanzitutto il fatto che non è stato chiarito da parte dell'Amministrazione Municipale se l'area dello skate park sia sua o dell'Agenzia del Demanio come invece risulta ...Gli organizzatori: "Non vi sono evidenze che la scuola e i parchi gioco siano determinanti per la circolazione dei contagi, ma è invece evidente che il disagio e i disturbi dei nostri figli stiano cre ...