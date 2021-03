Siria, dieci anni di guerra – Wafa, Layla, Dima: così tre donne continuano a fare la rivoluzione giorno dopo giorno (Di lunedì 15 marzo 2021) Nei dieci anni della tragedia Siriana, dove all’ondata di manifestazioni pacifiche contro il regime di Bashar al Assad del 2011 si è presto affiancata una sanguinosa guerra civile, le donne hanno giocato un ruolo molto importante, pur rimanendo spesso ai margini del proscenio mediatico. Quelle di Wafa, Layla e Dima sono solo alcune delle tante storie inedite di donne Siriane che oggi, a dieci anni di distanza da quelle sollevazioni di piazza, restano ancora profondamente attaccate al senso di quelle proteste o, perlomeno, alla necessità di andare avanti e rendere il mondo migliore. Wafa Mustafa – Era lì mentre il vento della protesta iniziava a soffiare sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Neidella tragediana, dove all’ondata di manifestazioni pacifiche contro il regime di Bashar al Assad del 2011 si è presto affiancata una sanguinosacivile, lehanno giocato un ruolo molto importante, pur rimanendo spesso ai margini del proscenio mediatico. Quelle disono solo alcune delle tante storie inedite dine che oggi, adi distanza da quelle sollevazioni di piazza, restano ancora profondamente attaccate al senso di quelle proteste o, perlomeno, alla necessità di andare avanti e rendere il mondo migliore.Mustafa – Era lì mentre il vento della protesta iniziava a soffiare sulla ...

