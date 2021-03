Sindaci, la Meloni a Salvini: «Subito il tavolo del centrodestra ma FdI non rinuncia al simbolo» (Di lunedì 15 marzo 2021) Rinviate ad autunno causa pandemia, le elezioni amministrative accendono comunque l’attività di partiti e coalizioni. Uno stop a protagonismi e a fughe in avanti arriva da Giorgia Meloni. L’obiettivo è evitare «la lotteria dei nomi e delle coalizioni», spesso la via più sicura per «favorire gli avversari». Al contrario è la coalizione unita che deve «decidere che strada percorrere». E proprio questo è il motivo che spinge la leader dei Fratelli d’Italia a chiedere di «riunire il tavolo del centrodestra». Al momento, la sua attenzione si focalizza su Roma, Napoli e Milano. Tre città – rivendica – dove «abbiamo acquisito in questi mesi disponibilità di rilievo». E a questo serve il tavolo: ad aprire «la strada della condivisione». Dalla Meloni stop a fughe in avanti Le parole della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Rinviate ad autunno causa pandemia, le elezioni amministrative accendono comunque l’attività di partiti e coalizioni. Uno stop a protagonismi e a fughe in avanti arriva da Giorgia. L’obiettivo è evitare «la lotteria dei nomi e delle coalizioni», spesso la via più sicura per «favorire gli avversari». Al contrario è la coalizione unita che deve «decidere che strada percorrere». E proprio questo è il motivo che spinge la leader dei Fratelli d’Italia a chiedere di «riunire ildel». Al momento, la sua attenzione si focalizza su Roma, Napoli e Milano. Tre città – rivendica – dove «abbiamo acquisito in questi mesi disponibilità di rilievo». E a questo serve il: ad aprire «la strada della condivisione». Dallastop a fughe in avanti Le parole della ...

