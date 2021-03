Simone Paciello Awed, chi è: età, altezza, peso, ex fidanzata vip, perché è famoso, cosa fa (Di lunedì 15 marzo 2021) Chi è Awed Simone Paciello. Youtube è il portale tramite cui si è presentato al pubblico e grazie al quale ha riscosso enorme successo tra i più giovani. Il suo nome è Simone Paciello ma tutti lo conoscono con lo pseudonimo di Awed. Di recente ha condotto la striscia quotidiana del GF Vip Party su Mediaset Play, dove con Annie Mazzola ha commentato le tante avventure dei concorrenti del quasi interminabile GF Vip 5. Il debutto sul web risale ai tempi del liceo, già in quel periodo Simone Paciello era considerato un fenomeno virale e contava un gran numero di affezionati seguaci. L’esordio televisivo invece è arrivato nel 2016, quando Awed ha partecipato a Social Face su Sky Uno. Nel 2021 ha deciso di mettersi alla prova diventando ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 15 marzo 2021) Chi è. Youtube è il portale tramite cui si è presentato al pubblico e grazie al quale ha riscosso enorme successo tra i più giovani. Il suo nome èma tutti lo conoscono con lo pseudonimo di. Di recente ha condotto la striscia quotidiana del GF Vip Party su Mediaset Play, dove con Annie Mazzola ha commentato le tante avventure dei concorrenti del quasi interminabile GF Vip 5. Il debutto sul web risale ai tempi del liceo, già in quel periodoera considerato un fenomeno virale e contava un gran numero di affezionati seguaci. L’esordio televisivo invece è arrivato nel 2016, quandoha partecipato a Social Face su Sky Uno. Nel 2021 ha deciso di mettersi alla prova diventando ...

