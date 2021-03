Simeone fa 50 gol in Serie A, il Cagliari lo celebra sui social – FOTO (Di lunedì 15 marzo 2021) Giovanni Simeone, nella partita di ieri contro la Juventus, ha segnato il suo 50° gol in Serie A. Il Cagliari festeggia su Twitter Il Cagliari aveva bisogno di un gol di Giovanni Simeone e lui aveva bisogno di trovare dopo tanti mesi la via del gol per sbloccarsi e per ritrovare la fiducia perduta. 50 GOL IN Serie A – Ieri, finalmente, nella partita burrascosa contro la Juventus, il Cholito ha ritrovato l’ispirazione giusta per segnare, mettendo la firma sul suo cinquantesimo gol in Serie A. Il Cagliari festeggia il traguardo del suo rossoblù con un tweet. 5??0?? gol in #SerieATIM ???Il Cholito #Simeone è tornato ??#CagliariJuve #forzaCasteddu pic.twitter.com/Dfo8L7266w — Cagliari ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Giovanni, nella partita di ieri contro la Juventus, ha segnato il suo 50° gol inA. Ilfesteggia su Twitter Ilaveva bisogno di un gol di Giovannie lui aveva bisogno di trovare dopo tanti mesi la via del gol per sbloccarsi e per ritrovare la fiducia perduta. 50 GOL INA – Ieri, finalmente, nella partita burrascosa contro la Juventus, il Cholito ha ritrovato l’ispirazione giusta per segnare, mettendo la firma sul suo cinquantesimo gol inA. Ilfesteggia il traguardo del suo rossoblù con un tweet. 5??0?? gol in #ATIM ???Il Cholito #è tornato ??#Juve #forzaCasteddu pic.twitter.com/Dfo8L7266w —...

