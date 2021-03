Siena, autoriciclaggio: 5 misure cautelari e sequestri per 14 milioni. Indagato proprietario di bar famosi (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra le misure cautelari un divieto di dimora per un alto funzionario pubblico accusato di corruzione. Tra gli indagati un imprenditore kazako, settore petrolifero, che negli anni ha acquistato numerosi bar e ristoranti in Piazza del Campo a Siena, tra cui il bar Nannini attraverso una sua società, oltre che numerose altre attività nel settore della ristorazione anche a Firenze, come il caffè Giubbe Rosse L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra leun divieto di dimora per un alto funzionario pubblico accusato di corruzione. Tra gli indagati un imprenditore kazako, settore petrolifero, che negli anni ha acquistato numerosi bar e ristoranti in Piazza del Campo a, tra cui il bar Nannini attraverso una sua società, oltre che numerose altre attività nel settore della ristorazione anche a Firenze, come il caffè Giubbe Rosse L'articolo proviene da Firenze Post.

