Sì, Aifa ha sospeso il vaccino AstraZeneca per precauzione (Di lunedì 15 marzo 2021) Il 15 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare la notizia pubblicata su vari siti e testate (Zazoom, Rai News, Televideo) del ritiro temporaneo del vaccino AstraZeneca contro la Covid-19 da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Si tratta di una notizia vera, riportata da un comunicato stampa ufficiale del 15 marzo 2021 sul sito dell’Aifa. Secondo l’agenzia Ansa, che cita fonti del Ministero della Salute, si tratta di una sospensione per «ragioni esclusivamente precauzionali» assunta dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza, in attesa del parere dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema). In una nota Speranza ha affermato che il governo ha fiducia che «già nelle prossime ore l’agenzia europea ... Leggi su facta.news (Di lunedì 15 marzo 2021) Il 15 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare la notizia pubblicata su vari siti e testate (Zazoom, Rai News, Televideo) del ritiro temporaneo delcontro la Covid-19 da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (). Si tratta di una notizia vera, riportata da un comunicato stampa ufficiale del 15 marzo 2021 sul sito dell’. Secondo l’agenzia Ansa, che cita fonti del Ministero della Salute, si tratta di una sospensione per «ragioni esclusivamente precauzionali» assunta dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza, in attesa del parere dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema). In una nota Speranza ha affermato che il governo ha fiducia che «già nelle prossime ore l’agenzia europea ...

