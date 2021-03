Shakhtar-Roma: probabili formazioni e tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Giovedì 18 marzo 2021 alle 18.55 allo Stadio Olimpico di Kiev si disputerà Shakhtar-Roma, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata i giallorossi hanno ipotecato con un bel successo i quarti di finale, ma gli ucraini tenteranno il miracolo. Come arrivano le due squadre? La gara di andata si è conclusa con una vittoria della Roma per 3 a 0, firmata da Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Dopo il ko con i giallorossi all’Olimpico, in Prim’er-Liha lo Shakhtar è subito tornato al successo, rifilando un poker al Desna, grazie alle doppiette del brasiliano Tete e dell’israeliano Solomon. Lo Shakhtar Donetsk occupa il secondo posto in classifica a soli 4 punti di distanza dalla capolista, la Dinamo Kiev. I giallorossi, dopo aver convinto in Europa League, sono apparsi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Giovedì 18 marzo 2021 alle 18.55 allo Stadio Olimpico di Kiev si disputerà, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata i giallorossi hanno ipotecato con un bel successo i quarti di finale, ma gli ucraini tenteranno il miracolo. Come arrivano le due squadre? La gara di andata si è conclusa con una vittoria dellaper 3 a 0, firmata da Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Dopo il ko con i giallorossi all’Olimpico, in Prim’er-Liha loè subito tornato al successo, rifilando un poker al Desna, grazie alle doppiette del brasiliano Tete e dell’israeliano Solomon. LoDonetsk occupa il secondo posto in classifica a soli 4 punti di distanza dalla capolista, la Dinamo Kiev. I giallorossi, dopo aver convinto in Europa League, sono apparsi ...

