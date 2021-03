Sette casi di trombosi cerebrale dopo AstraZeneca. Per questo la Germania ha sospeso il vaccino (Di lunedì 15 marzo 2021) Ben Sette casi di trombosi cerebrale ad altrettanti cittadini tedeschi appena vaccinati con AstraZeneca. È questo il motivo alla base delle autorità di Berlino di sospendere in via precauzionale la somministrazione del siero prodotto dall’Università di Oxford. Il ministro della Sanità Jens Spahn ha usato toni assolutamente non allarmistici. E ha tenuto comunque a precisare che tutto questo «accade molto raramente». «Fino a questo momento – ha affermato -, ci sono Sette casi su 1,6 milioni di vaccinazioni in Germania. Si tratta di un rischio molto basso, ma se c’è un legame con il vaccino risulterebbe superiore alla media». Il ministro Spahn: «Troppi i casi se legati al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Bendiad altrettanti cittadini tedeschi appena vaccinati con. Èil motivo alla base delle autorità di Berlino di sospendere in via precauzionale la somministrazione del siero prodotto dall’Università di Oxford. Il ministro della Sanità Jens Spahn ha usato toni assolutamente non allarmistici. E ha tenuto comunque a precisare che tutto«accade molto raramente». «Fino amomento – ha affermato -, ci sonosu 1,6 milioni di vaccinazioni in. Si tratta di un rischio molto basso, ma se c’è un legame con ilrisulterebbe superiore alla media». Il ministro Spahn: «Troppi ise legati al ...

