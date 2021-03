Servizi Italia acquista altre azioni proprie (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dall’8 al 12 marzo 2021, complessivamente 18.000 azioni ordinarie pari allo 0,057% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,3693 euro per un controvalore pari a 42.646,50 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.675.760 azioni proprie pari al 5,27% del capitale sociale. Intanto, a Milano, appiattita la performance di Servizi Italia con i prezzi allineati a 2,36 euro. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di averto, dall’8 al 12 marzo 2021, complessivamente 18.000ordinarie pari allo 0,057% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,3693 euro per un controvalore pari a 42.646,50 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.675.760pari al 5,27% del capitale sociale. Intanto, a Milano, appiattita la performance dicon i prezzi allineati a 2,36 euro. ...

