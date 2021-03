Serie C, rinviate per Covid le gare Olbia-Carrarese e Sambenedettese-Ravenna (Di lunedì 15 marzo 2021) Con una nota della Lega Pro si apprende del rinvio a data da destinarsi di due partite inizialmente calendarizzate nel prossimo weekend. Si tratta di Olbia-Carrarese del Girone A e di Sambenedettese-Ravenna del Girone B. Entrambi i match sono stati posticipati a causa di due cluster Covid-19 in seno alle formazioni di Carrarese e Ravenna. Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Con una nota della Lega Pro si apprende del rinvio a data da destinarsi di due partite inizialmente calendarizzate nel prossimo weekend. Si tratta didel Girone A e didel Girone B. Entrambi i match sono stati posticipati a causa di due cluster-19 in seno alle formazioni di. Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

