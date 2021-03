Serie B, Pisa-SPAL: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Avvicinare la zona playoff e consolidare la posizione valevole proprio per il mini torneo che si svilupperà a fine regular season. L’anticipo della 29a giornata del campionato cadetto di Serie B mette di fronte, sul manto erboso dell’Arena Garibaldi, due compagini che vogliono finire il proprio percorso in crescendo. Squadre che, durante l’ultima partita, sono uscite largamente insoddisfatte: i padroni di casa hanno perso 2-0 sul campo del Cittadella, mentre gli ospiti hanno pareggio in casa contro il fanalino di cosa Virtus Entella cestinando un’ottima opportunità. Il Pisa di Luca D’Angelo non viene da un momento roseo: nelle ultime cinque, infatti, i toscani hanno vinto una sola volta, pareggiandone tre e perdendo solo l’ultima. La SPAL di Pasquale Marino arriva dallo stesso ruolino di marcia degli avversari odierni e questo fattore, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Avvicinare la zona playoff e consolidare la posizione valevole proprio per il mini torneo che si svilupperà a fine regular season. L’anticipo della 29a giornata del campionato cadetto diB mette di fronte, sul manto erboso dell’Arena Garibaldi, due compagini che vogliono finire il proprio percorso in crescendo. Squadre che, durante l’ultima partita, sono uscite largamente insoddisfatte: i padroni di casa hanno perso 2-0 sul campo del Cittadella, mentre gli ospiti hanno pareggio in casa contro il fanalino di cosa Virtus Entella cestinando un’ottima opportunità. Ildi Luca D’Angelo non viene da un momento roseo: nelle ultime cinque, infatti, i toscani hanno vinto una sola volta, pareggiandone tre e perdendo solo l’ultima. Ladi Pasquale Marino arriva dallo stesso ruolino di marcia degli avversari odierni e questo fattore, ...

