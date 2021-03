Serie B | il Pisa travolge la Spal

Leggi su itasportpress

(Di martedì 16 marzo 2021) Bella serata per il, i toscani hanno travolto 3-0 lanel posticipo della 29esima giornata diB. Pur con tantissime assenze, ilcon una prova molto positiva e determinata supera per 3-0 unache prosegue il suo periodo di difficoltà. Per ildecisive le reti di Marzusa, Mazzitelli e Siega.Marcatori: 44? Marsura, 80? Mazzitelli, 91? Siega(4312) Gori; Birindelli (82? Belli), De Vitis, Benedetti, Lisi; Marin, Quaini (89?no), Mazzitelli; Gucher (86? Siega); Marsura (86’Palombi), Marconi. A disposizione: Perilli, Loria; Bechini, Masetti, Beghetto, Romiti, Susso Bamba. All. D’Angelo.(3511) Berisha; Okoli, Vicari, Tomovic (27? Ranieri); Dickmann, Segre, Missiroli, Mora, Sala (46? Tumminello); ...