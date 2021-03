Serie A, risultati e classifica della 27ª giornata (Di lunedì 15 marzo 2021) L'Inter ha battuto il Torino e grazie alla sconfitta del Milan ora ha nove punti di vantaggio; la Juventus, che ha vinto a Cagliari, è a un punto dal secondo posto Leggi su ilpost (Di lunedì 15 marzo 2021) L'Inter ha battuto il Torino e grazie alla sconfitta del Milan ora ha nove punti di vantaggio; la Juventus, che ha vinto a Cagliari, è a un punto dal secondo posto

