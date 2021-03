Se in Ue si sparge panico su AstraZeneca, l'Uk accelera le vaccinazioni. Con risultati strabilianti" (Di lunedì 15 marzo 2021) L'Olanda è l'ultimo dei Paesi dell'Unione europea ad aver deciso di sospendere, in via precauzionale, la somministrazione dei vaccini di AstraZeneca. La decisione segue quella di altre nazioni che ... Leggi su europa.today (Di lunedì 15 marzo 2021) L'Olanda è l'ultimo dei Paesi dell'Unione europea ad aver deciso di sospendere, in via precauzionale, la somministrazione dei vaccini di. La decisione segue quella di altre nazioni che ...

Advertising

La7tv : #tagada #Astrazeneca, prof. Mumoli: 'Se in un giorno potessi vaccinare 60 milioni di italiani, morirebbero comunque… - FraLauricella : RT @La7tv: #tagada #Astrazeneca, prof. Mumoli: 'Se in un giorno potessi vaccinare 60 milioni di italiani, morirebbero comunque 2000 persone… - NeffaNeruda : RT @La7tv: #tagada #Astrazeneca, prof. Mumoli: 'Se in un giorno potessi vaccinare 60 milioni di italiani, morirebbero comunque 2000 persone… - AzulDea10 : RT @La7tv: #tagada #Astrazeneca, prof. Mumoli: 'Se in un giorno potessi vaccinare 60 milioni di italiani, morirebbero comunque 2000 persone… - La7tv : #tagada #Astrazeneca, prof. Mumoli: 'Se in un giorno potessi vaccinare 60 milioni di italiani, morirebbero comunque… -