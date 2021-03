Scuole Sardegna, fino al 6 aprile alle superiori al massimo 75% di lezioni in presenza ORDINANZA (Di lunedì 15 marzo 2021) La Regione Sardegna ha prorogato al 6 aprile l'ORDINANZA del 5 marzo scorso sulla riapertura delle Scuole superiori, in scadenza oggi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) La Regioneha prorogato al 6l'del 5 marzo scorso sulla riapertura delle, in scadenza oggi. L'articolo .

Prorogata al 6 aprile l'ordinanza su scuole e trasporti Con l'ordinanza n. 7 il presidente della regione Christian Solinas ha prorogato l'ordinanza n. 6 dello scorso 5 marzo. Le scuole superiori della Sardegna proseguiranno con la didattica in presenza per almeno il 50% e fino al 75% della popolazione studentesca. L'attività didattica per i servizi educativi per l'infanzia, ...

Lotta alla diffusione del contagio in Sardegna. Lockdown a Sindia ... Sospese delle attività sportive amatoriali e le lezioni in presenza a scuola. Stop al commercio ambulante e al mercato settimanale ...

